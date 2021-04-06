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Шрила Прабхупада

Человек, который впервые привез на Запад древнее знание Вед
Ачарья - основатель Международного общества Сознания Кришны
Вриндаван
Нью-Йорк
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New-York
Vrindavan
Открыл 108 храмов на 6 континентах
Написал 70 книг
Распространено 60 млн. книг на 25 языках
За 12 лет 14 раз объехал земной шар
1965
Америка в смятении. Сексуальная революция и движение «хиппи» волнуют страну.
Прабхупада, скромный 70-летний Свами из Индии, приезжает в Нью-Йорк один, без поддержки и денег. У него есть только те древние писания, которые он перевел, и твердая вера в просьбу своего учителя: «Предлагай духовную мудрость людям мира!»
Шрила Прабхупада (1896–1977) - основатель и выдающийся учитель движения Харе Кришна (также известного как ИСККОН, Международное общество сознания Кришны). По указанию своего учителя Прабхупада в возрасте 70 лет в одиночку и без средств отправился из Калькутты в Нью-Йорк, чтобы начать это движение.

Сегодня оно превратилось во всемирное сообщество с сотнями ашрамов, школ, храмов, институтов, ресторанов и фермерских общин. Однако наиболее значительный вклад Прабхупады – его книги, которые состоят из его переводов и обширных комментариев к оригинальным санскритским текстам.

Книги Прабхупады, пользующиеся большим уважением в академическом сообществе за их авторитетность, глубину и ясность, были переведены на более чем 80 языков и используются в качестве стандартных учебников на многих курсах колледжей.

Кто такой Шрила Прабхупада?

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Чему учил Прабхупада?

Суть учения Прабхупады в том, что каждое живое существо в конечном итоге является "атмой", душой. В отличие от тела, в котором она обитает, душа не материальна, а духовна. Она вечна.

У души есть отношения с Высшей Душой, Богом, и повторное пробуждение этих отношений называется "бхакти-йогой", или соединением со Всевышним через путь преданности.

Бхакти-йога - это радостная практика, которая включает вовлечение ума, тела и души в преданность Божественному.
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Кришна - это санскритское имя Бога, означающее «всепривлекающая Личность». Подобно тому, как у солнца есть разные имена на разных языках, точно также и у Бога есть разные имена в разных традициях, но, в конечном счете, как солнце одно, так и Бог один.

Бхагавад-гита и другие тексты санскритской мудрости объясняют, что Кришна - Верховная Личность Бога, от которого исходит все, включая безличное бесформенное сияние, известное как Брахман.

Кто такой Кришна?

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Фильм о Прабхупаде

Самый новый документальный фильм (2017) о жизни Шрилы Прабхупады, рассказывающий историю основания и распространения сознания Кришны по всему миру.
«Фильм дает воодушевляющий духовный опыт, независимо от убеждений или религии» Red Carpet Crash
«... проявляет внутреннее сияние» Los Angeles Times
«... кинематографический поток, который переносит вас из театра в настоящий момент» Los Angeles Yoga
«Шрила Прабхупада уже произвел удивительное влияние на мир. Невозможно измерить это. Однажды я просто осознал: Боже, этот человек потрясающий!» Джордж Харрисон

Три книги, с которых лучше начинать изучение Вед

Фундаментом ведической философии является «Бхагавад-Гита», но часто в начале бывает сложно ее читать. Если это про вас, то мы рекомендуем начинать с более простых книг и после них читать «Бхагавад-Гиту».
Прабхупада. Человек. Святой. Его жизнь и наследие.
Наука самоосознания
Совершенные вопросы, совершенные ответы
Биография Шрилы Прабхупады. Постигать ведической знание лучше, когда знаешь того, кто перевел и прокомментировал эти книги.
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Электронную версию книги вы можете приобрести за добровольное пожертвование
Электронную версию книги вы можете приобрести за добровольное пожертвование
Сборник бесед с различными интересными людьми: Джоном Ленноном, советским профессором Г. Котовским и другими.
Беседы между Шрилой Прабхупадой и молодым искателем истины, сотрудником корпуса мира Бобом Коэном.
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Книги Шрилы Прабхупады

Написание книг для Шрилы Прабхупады было делом его жизни. Он переводил с санскрита древние ведические писания и комментировал их, чтобы они были понятны для нас – жителей Запада.
Он вложил много труда в эти книги. Обычно он переводил по ночам, сведя свой сон к минимуму, так как в другое время он давал лекции, путешествовал и беседовал со множеством разных людей. Внимательно прочитайте хотя бы одну из них и вы увидите, как ваша жизнь изменится.
Печатные
Для ценителей бумаги
Электронные
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Уникальность вклада Шрилы Прабхупады в духовное развитие человечества заключается также в том, что он один впервые перевел на английский язык и прокомментировал фундаментальные ведические писания, такие как Бхагавад-Гита, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-Чаритамрита, Шри Ишопанишад и другие.

Известные люди о нем

Аллен Гинсберг
Поэт, основатель битничества
Свами Бхактиведанта приехал в США и быстро отправился в архетип духовного района, Нижний Ист-Сайд Нью-Йорка.

Благодаря терпению, хорошему настроению, пению, воспеванию и толкованию санскритской терминологии, он изо дня в день устанавливал сознание Кришны в психоделическом центре Восточной Америки.

Главное, помимо всех наших различий, был аромат сладости, который у него был, личная бескорыстная сладость, которая выражалась в полной преданности. И это меня всегда покоряло.
Джордж Харрисон
Музыкант, участник группы "The Beatles"
Всегда помню его высказывание: «Я слуга слуги слуги». Мне это нравится. Многие люди говорят: «Я божественное воплощение. Я здесь, и я помогу вам». Но Прабхупада никогда не был таким.

Мне нравились его скромность и простота. Я всегда чувствовал себя с ним очень расслабленным и больше чувствовал себя другом. Я чувствовал, что он хороший друг. Несмотря на то, что ему было в то время семьдесят девять лет. Хотя он был величайшим знатоком санскрита и святым, я ценил тот факт, что он никогда не заставлял меня чувствовать себя неловко. На самом деле, я всегда думал о нем как о своем прекрасном друге, и сейчас он по-прежнему прекрасный друг…
Харви Кокс
Профессор богословия Гарвардского университета
Я впечатлен тем, насколько учение одного человека и принесенная им духовная традиция повлияли на жизнь многих людей. На мой взгляд, вклад Шрилы Прабхупады очень важен и будет продолжительным.

В возрасте, который почти каждый сочтет очень преклонным, когда большинство людей будет "почивать на лаврах", он прислушался к наставлению своего духовного учителя и отправился в трудное путешествие в Америку.
Томас Мертон
Католический богослов, монах, писатель.
Свами Бхактиведанта приносит на Запад целительное напоминание о том, что наша высокоактивная и односторонняя культура столкнулась с кризисом, который может закончиться саморазрушением, потому что ей не хватает внутренней глубины подлинного метафизического сознания.

Без такой глубины наши моральные и политические протесты - просто пустословие.
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Если у вас есть вопросы о духовной практике, ведической философии или личности Шрилы Прабхупады, напишите нам.
О нас
Наша команда
Проект «Слушай Прабхупаду» был создан в 2015 году. Его цель – как можно шире рассказать о личности Шрилы Прабхупады в онлайн-пространстве. Мы хотим донести до людей пример его жизни, наполненной любви к Богу и состраданием ко всем живым существам.

Наряду с этим мы предлагаем людям его учение в виде его книг, записанных аудио и видео лекций, а также воспоминания его учеников и последователей о нем.
Павел Величко
Артем Артемьев
Ксения Вовк
Татьяна Абрамова
Гульнара Хамитова
Инга Александрова
Создатель проекта, веб-дизайнер
Графический дизайнер
Менеджер проекта, редактор
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