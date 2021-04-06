Известные люди о нем
Поэт, основатель битничества
Свами Бхактиведанта приехал в США и быстро отправился в архетип духовного района, Нижний Ист-Сайд Нью-Йорка.
Благодаря терпению, хорошему настроению, пению, воспеванию и толкованию санскритской терминологии, он изо дня в день устанавливал сознание Кришны в психоделическом центре Восточной Америки.
Главное, помимо всех наших различий, был аромат сладости, который у него был, личная бескорыстная сладость, которая выражалась в полной преданности. И это меня всегда покоряло.
Музыкант, участник группы "The Beatles"
Всегда помню его высказывание: «Я слуга слуги слуги». Мне это нравится. Многие люди говорят: «Я божественное воплощение. Я здесь, и я помогу вам». Но Прабхупада никогда не был таким.
Мне нравились его скромность и простота. Я всегда чувствовал себя с ним очень расслабленным и больше чувствовал себя другом. Я чувствовал, что он хороший друг. Несмотря на то, что ему было в то время семьдесят девять лет. Хотя он был величайшим знатоком санскрита и святым, я ценил тот факт, что он никогда не заставлял меня чувствовать себя неловко. На самом деле, я всегда думал о нем как о своем прекрасном друге, и сейчас он по-прежнему прекрасный друг…
Профессор богословия Гарвардского университета
Я впечатлен тем, насколько учение одного человека и принесенная им духовная традиция повлияли на жизнь многих людей. На мой взгляд, вклад Шрилы Прабхупады очень важен и будет продолжительным.
В возрасте, который почти каждый сочтет очень преклонным, когда большинство людей будет "почивать на лаврах", он прислушался к наставлению своего духовного учителя и отправился в трудное путешествие в Америку.
Католический богослов, монах, писатель.
Свами Бхактиведанта приносит на Запад целительное напоминание о том, что наша высокоактивная и односторонняя культура столкнулась с кризисом, который может закончиться саморазрушением, потому что ей не хватает внутренней глубины подлинного метафизического сознания.
Без такой глубины наши моральные и политические протесты - просто пустословие.