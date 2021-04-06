Известные люди о нем

Свами Бхактиведанта приехал в США и быстро отправился в архетип духовного района, Нижний Ист-Сайд Нью-Йорка. Благодаря терпению, хорошему настроению, пению, воспеванию и толкованию санскритской терминологии, он изо дня в день устанавливал сознание Кришны в психоделическом центре Восточной Америки. Главное, помимо всех наших различий, был аромат сладости, который у него был, личная бескорыстная сладость, которая выражалась в полной преданности. И это меня всегда покоряло.

Всегда помню его высказывание: «Я слуга слуги слуги». Мне это нравится. Многие люди говорят: «Я божественное воплощение. Я здесь, и я помогу вам». Но Прабхупада никогда не был таким.



Мне нравились его скромность и простота. Я всегда чувствовал себя с ним очень расслабленным и больше чувствовал себя другом. Я чувствовал, что он хороший друг. Несмотря на то, что ему было в то время семьдесят девять лет. Хотя он был величайшим знатоком санскрита и святым, я ценил тот факт, что он никогда не заставлял меня чувствовать себя неловко. На самом деле, я всегда думал о нем как о своем прекрасном друге, и сейчас он по-прежнему прекрасный друг…